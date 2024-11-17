صديق أيمن العلي "ملك جمال الأردن" يوثق لحظاته الصعبة

وشارك مقربون للشاب الأردني، تقارير عن اخر تطورات حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت التقارير أن الشاب لم يتعاف بشكل كامل كما يتم تداوله، بل هو لا يزال تحت العلاج الكيميائي، الذي يتم إدارته تحت إشراف فريق طبي متخصص،وقالوا أن أيمن في الوقت الحالي يطلب من محبيه فقد الدعاء له بالشفاء العاجل.