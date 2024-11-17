صديق أيمن العلي "ملك جمال الأردن" يوثق لحظاته الصعبة
بعد انقطاع أخباره لأيام، شارك صديق مقرب من الشاب أيمن العلي الملقب بـ " ملك جمال الأردن " لقطات مؤثرة و لحظات صعبة عاشها خلال فترة العلاج، إذ ظهر وهو في المستشفى على فراش المرض وفي لقطة اخرى ظهر في الطائرة والعديد من الأوقات الصعبة والمغامرات جمعتهما معا.
وشارك مقربون للشاب الأردني، تقارير عن اخر تطورات حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت التقارير أن الشاب لم يتعاف بشكل كامل كما يتم تداوله، بل هو لا يزال تحت العلاج الكيميائي، الذي يتم إدارته تحت إشراف فريق طبي متخصص،وقالوا أن أيمن في الوقت الحالي يطلب من محبيه فقد الدعاء له بالشفاء العاجل.