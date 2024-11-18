الملكة رانيا و الأميرة رجوة تخطفان الأنظار في أحدث ظهور معا
ظهرت سمو الأميرة رجوة الحسين، قرينة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في أول مناسبة رسمية برفقة جلالة الملكة رانيا العبدالله، ظهر اليوم الاثنين، لحضور خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين.
تجمع الملكة رانيا علاقة مميزة بالأميرة رجوة الحسين، يُضرب بها المثل في التفاهم والتناغم والانسجام، إذ إن ملكة الأردن حريصة على تقديم زوجة ابنها الأمير الحسين للمجتمع العربي والعالمي بأجمل صورة وشكل ممكن.