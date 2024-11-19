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ماجدة الرومي تتأثر خلال حفلها في دبي وتبكي بسبب لبنان
ماجدة الرومي تتأثر خلال حفلها في دبي وتبكي بسبب لبنان
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ماجدة الرومي تتأثر خلال حفلها في دبي وتبكي بسبب لبنان

فن

2024-11-19 | 06:58
ماجدة الرومي تتأثر خلال حفلها في دبي وتبكي بسبب لبنان
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Aljadeed
ماجدة الرومي تتأثر خلال حفلها في دبي وتبكي بسبب لبنان

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، أمس، حفلاً ضخما في دبي ضمن مبادرة "الإمارات معك يا لبنان"، بالتعاون مع مؤسسة دبي للعطاء، وذلك دعمًا للشعب اللبناني المتضرر من العدوان الإسرائيلي المستمر على مختلف المناطق.

الحفل اقيم تحت عنوان "كرمال عيونك يا لبنان"، ليجمع بين رسالة الفن والدعم الإنساني العميق، حيث ألقت السيدة ماجدة الرومي كلمة مؤثرة عن لبنان، إذ جددت دعمها ومساندتها لأبناء بلدها وقالت: "منلتقي اليوم بظروف لبنانية استثنائياً صعبة ومأساوية.. منلتقي اليوم لنوقف هالوقفة التضامنية مع لبنان وأهله، وأنا بعرف إنو ما حدا فينا مبسوط.. أي لبناني مبسوط يشوف بلده عم يتدمر؟ اهله وناسه عم ينقتلوا عم ينصابوا ويتهجروا بهالحرب يلي يا ريتا ما كانت.. ولا كان هالخراب يلي عم نشوفوا ولا هالضيع يلي عم تتدمر، ولا هالخسارة الرهيبة بالأرواح وبالأرزاق".
وتابعت: "شو هالمجزرة يلي ما عادت تخلص من الـ75 لهلق، متل كأنو نحنا مندورين للموت.. شو هني هالأغلاط المتراكمة يلي حولتنا مع السنين لساحة لتصفية كل الحسابات"، مضيفة: "أنا متألمة وحزينة متل كل اللبنانيين، بس اذا كان مطلوب مني غني تأوقف لبلدي وأهلي وناسي يلي هني بحاجة لالي، اليوم رح غني وبقول لما توصل لهون لما ينسرق منا القرار اللبناني الحر، لما يتفكك لبنان متل ما عم نشوف، بصير كل واحد فينا مسؤول قدام الله وضميره عن مصير لبنان ما بقى حدا ينطر حدا".
وختمت ماجدة الرومي كلامها بالقول: "جيت وجه تحية للبنانيين وجيت قلن بمعاناتكن وبدموعكن بدي ضمكن لقلبي وما افلتكن دقيقة ولكل المؤمنين بسيادة لبنان يا اخوتي اسمعوني نحنا وربنا والحق وأرضنا منا قلال، نحنا منكفي لبكرا بقوة الله وشي نهار قريب بيولد منا نحنا لبنان حر سيد ومستقل، بس من هلق لوقتا مطلوب من المؤمنين بسيادة لبنان يعتبروا نفسهم إنهن من الاحتياط تبع الجيش اللبناني، كل واحد فيكن عسكري بالجيش اللبناني، كل واحد فيكن يقول معي انتقاماً لكرامتنا وشرفنا اللبناني، أقسم بالله العظيم أن اقوم بواجبي كاملاً دفاعاً عن علم بلادي وزوداً عن وطني لبنان".
 

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