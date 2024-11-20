بعد حبس اعلامية شهيرة في مصر.. النقابة تُعلن موقفها

وفي التفاصيل، أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية بيانًا رسميًا أعلنت فيه أن داليا فؤاد غير مسجلة في جداول النقابة، ولا تحمل تصريحًا بمزاولة مهنة الإعلام. وجاء في البيان: "المذكورة لا تنتمي إلى نقابة الإعلاميين، ولا تعتبر إعلامية وفقًا للقانون، مشيرة إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وضد قناة "القاهرة والناس" التي سمحت لها بممارسة النشاط الإعلامي على شاشتها، بالمخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016".