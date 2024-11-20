الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد حبس اعلامية شهيرة في مصر.. النقابة تُعلن موقفها
بعد حبس اعلامية شهيرة في مصر.. النقابة تُعلن موقفها
A-
A+

بعد حبس اعلامية شهيرة في مصر.. النقابة تُعلن موقفها

فن

2024-11-20 | 10:01
بعد حبس اعلامية شهيرة في مصر.. النقابة تُعلن موقفها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد حبس اعلامية شهيرة في مصر.. النقابة تُعلن موقفها

قررت السلطات المختصة تجديد حبس المذيعة المصرية داليا فؤاد، التي تم القبض عليها، مؤخرًا، بتهمة حيازة وترويج المخدرات، ليصل الحبس الاحتياطي إلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية بيانًا رسميًا أعلنت فيه أن داليا فؤاد غير مسجلة في جداول النقابة، ولا تحمل تصريحًا بمزاولة مهنة الإعلام. وجاء في البيان: "المذكورة لا تنتمي إلى نقابة الإعلاميين، ولا تعتبر إعلامية وفقًا للقانون، مشيرة إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وضد قناة "القاهرة والناس" التي سمحت لها بممارسة النشاط الإعلامي على شاشتها، بالمخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016".

اقرأ ايضا في فن

نادين نسيب نجيم تتحدث لأول مرة عن طلاقها وتكشف معلومات عن طفولتها
10:32

نادين نسيب نجيم تتحدث لأول مرة عن طلاقها وتكشف معلومات عن طفولتها

حلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة​ ضمن برنامج "صاحبة السعادة" لتتحدث عن أبرز التحديات التي واجهتها في حياتها الشخصية والمهنية، أبرزها التنمر والهجوم اللذان تعرضت لهما على منصات السوشيال ميديا.

10:32

نادين نسيب نجيم تتحدث لأول مرة عن طلاقها وتكشف معلومات عن طفولتها

حلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة​ ضمن برنامج "صاحبة السعادة" لتتحدث عن أبرز التحديات التي واجهتها في حياتها الشخصية والمهنية، أبرزها التنمر والهجوم اللذان تعرضت لهما على منصات السوشيال ميديا.

نانسي عجرم تبكي على المسرح خلال حفلها في باريس
09:29

نانسي عجرم تبكي على المسرح خلال حفلها في باريس

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، ليلة ساحرة وحالمة وجميلة في قصر المؤتمرات في باريس حضرتها الجاليات العربية، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية.

09:29

نانسي عجرم تبكي على المسرح خلال حفلها في باريس

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، ليلة ساحرة وحالمة وجميلة في قصر المؤتمرات في باريس حضرتها الجاليات العربية، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية.

اليكم حقيقة انفصال شريف سلامة عن زوجته الفنانة الشهيرة
09:15

اليكم حقيقة انفصال شريف سلامة عن زوجته الفنانة الشهيرة

تحدث الفنان شريف سلامة خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمسلسل "موعد مع الماضي"، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي​عن الأسباب التي اضطرته للجلوس في المنزل لسنوات من دون عمل.

09:15

اليكم حقيقة انفصال شريف سلامة عن زوجته الفنانة الشهيرة

تحدث الفنان شريف سلامة خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمسلسل "موعد مع الماضي"، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي​عن الأسباب التي اضطرته للجلوس في المنزل لسنوات من دون عمل.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024