بسمة وهبة تتعرض للسرقة داخل منزلها من العاملة.. اليكم تفاصيل ما حصل

تصدر اسم الإعلامية المصرية بسمة وهبة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها للسرقة من العاملة المنزلية .

وفي التفاصيل، قبضت الأجهزة الأمنية بالجيزة على عاملة أجنبية تعمل بمنزل الإعلامية المصرية بسمة وهبة، للتحقيق معها بعدما اتهمتها الإعلامية بسرقة بعض مجوهراتها ومبلغ من المال.

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من القبض على خادمة فلبينية بتهمة سرقة خاتمين ألماظ من شقة الإعلامية بسمة وهبة في منطقة أكتوبر.

وتلقى رئيس مباحث أكتوبر بلاغًا من بسمة وهبة حول تعرض شقتها للسرقة، حيث تم اختفاء بعض المجوهرات القيمة.

كما أظهرت التحريات أن المتهمة كانت تعمل خادمة في المنزل، وبعد إعداد كمائن أمنية، تم القبض عليها واعترفت بسرقة الخواتم.