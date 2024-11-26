"مستعد للتوسل إليها".. صراع بين براد بيت وأنجلينا جولي لرؤية أطفاله

وبحسب ما ذكر تقرير لموقع "Radar Online"، فإن براد بيت على استعداد لإنهاء الدعوى القضائية إذا سمحت له أنجلينا برؤية أطفالهما مجددًا، وهو من لديه حقوق الزيارة فقط لأصغر طفلين.وتابع ان براد لم يتخل عن أطفاله وكان من الصعب للغاية عليه أن يشعر بالانفصال عنهم، وكلما طال أمد الانفصال، كلما أصبح الأمر مؤلمًا أكثر" وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن أحد المطلعين.ومع اقتراب العطلات، ذكرت التقارير أن بيت يشعر بحزن شديد، ويقول الآن إنه على استعداد لفعل أي شيء للحصول على بعض الوقت مع أطفاله، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن كبريائه والطلب من أنجلينا إظهار بعض الرحمة.