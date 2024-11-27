راغب علامة يعلق بعد وقف اطلاق النار على لبنان: نبارك لجميع اللبنانيين

دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت، وانتهى العدوان الإسرائيلي الغشيم الذي استمرعلى لبنان، قتل البشر ودمر الحجر،.