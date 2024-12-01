حسام حبيب يرد على تصريح طليقته شيرين عبدالوهاب: عند الفراق تظهر الأخلاق

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعد تعليقها على أغنيتها الجديدة "عسل أسود"، حيث قالت: ده عسل أسود فعلاً، مما أثار تساؤلات الجمهور حول ما إذا كانت تشير إلى طليقها حسام حبيب.

هذا التصريح دفع العديد من المتابعين للتكهن حول العلاقة بينهما بعد انفصالهما.

سرعان ما جاء رد حسام حبيب على هذه التصريحات عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، إذ نشر مقطع فيديو للداعية مصطفى حسني يتحدث فيه عن أهمية التقدير المتبادل في العلاقات الزوجية.



ونشر حبيب فيديو للداعية مصطفى حسني والذي يتضمن: عند الفراق تظهر الأخلاق، مشيراً إلى أن أكبر جرح يمكن أن يشعر به الرجل هو عدم تقدير شريكته له.

كما أضاف أن بعض الأشخاص قد يوسوس لهم الشيطان في الأوقات الصعبة، مما يؤدي إلى تصرفات غير لائقة، داعياً الجميع إلى عدم التسبب في الألم أو الحزن للآخرين في لحظات الخلافات.