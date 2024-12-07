سلاف فواخرجي تتضامن مع الجيـش السوري: حماة الديار ثقتنا فيكم كبيرة

لا يزال النجوم وعدد من الفنانين السوريين يتفاعلون مع الاحداث الأخيرة في سوريا، حيث اشتعلت الجبهة السورية بعد أيام قليلة من اتفاق لبنان، بدخول الفصائل المعارضة عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية وعسكرية.