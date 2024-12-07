سلاف فواخرجي تتضامن مع الجيـش السوري: حماة الديار ثقتنا فيكم كبيرة
لا يزال النجوم وعدد من الفنانين السوريين يتفاعلون مع الاحداث الأخيرة في سوريا، حيث اشتعلت الجبهة السورية بعد أيام قليلة من اتفاق لبنان، بدخول الفصائل المعارضة عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية وعسكرية.
وفي تعليقها على ما يحصل، كتبت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، عبرت فيها عن تضامنها مع الجيش السوري وكتبت: "حماة الديار ثقتنا فيكم كبيرة انتوا جيش البلد انتوا نحنا والكل بالكل".
وتابعت الفنانة السورية وكتبت: "تضحياتكم يلي قدمتوها خلتنا مكملين حياة وفكر وعمل، والدم يلي راح فدا هالأرض غالي كتير وحياة هالدم مارح نسمح سوريا تضيع انتوا جيشنا ونحنا جيش وراكم إيمان وعقيدة وثقة".
الجدير بالذكر، أنه منذ بداية الاحداث السورية، وتحاول الفنانة سلاف فواخرجي التعبير عن مواقفها السياسية.