قبل التمثيل.. أنجلينا جولي تكشف عن مهنتها الأصلية

وفي التفاصيل، صرحت جولي خلال ظهورها في برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon، بأنها درست لتصبح منظمة جنازات قبل دخولها عالم الفن، وهو تصريح أثار استغراب الجمهور.

و أكدت أنجلينا جولي أن وفاة جدتها ألهمتها التفكير في هذا المجال، حيث قالت: "شعرت أن الجنازات يجب أن تكون احتفالًا بالحياة، وبما أنني لست خائفة من الموت، بدا لي هذا المسار المهني منطقيًا"، ورغم جديتها في الفكرة، عادت إلى المزاح قائلة: "اعتقدت أنني يمكن أن أُحسن الأمر، وأفعل شيئًا مختلفًا".

تطرقت جولي أيضًا إلى شائعات أخرى حول وظائف بديلة فكرت فيها، مؤكدة أنها حصلت على رخصة طيران عام 2004، مشيرة إلى أن ابنها مادوكس أصبح طيارًا أيضًا.