بالفيديو- معتصم النهار ينهار بالبكاء بعد سقوط نظام الأسد في سوريا

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A post shared by وقت الفن - Art Time (@art.time.mag)
A post shared by وقت الفن - Art Time (@art.time.mag)
تصدر الخبر الابرز خلال الساعات القلية الماضية بسقوط نظام الاسد في سوريا، وذلك بعد حوالي 14 سنة على بداية الثورة السورية.
في تحول تاريخي ومفاجئ، فرضت المعارضة السورية صباح اليوم الأحد، 8 ديسمبر 2024، سيطرتها الكاملة على العاصمة دمشق، معلنة بذلك سقوط نظام بشار الأسد.
شارك الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، الشعب السوري فرحتهم بسقوط نظام بشار الأسد وعودة سوريا حرة من جديد.