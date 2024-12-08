بالفيديو- معتصم النهار ينهار بالبكاء بعد سقوط نظام الأسد في سوريا

تفاعل عدد من نجوم سوريا على منصات التواصل الاجتماعي عقب سقوط نظام بشار الاسد وإعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق.

واستفاق الجمهور على بث مباشر للفنان السوري معتصم النهار على حسابه الخاص عبر انستغرام.

وفي التفاصيل، ظهر معتصم وهو ينهار بالبكاء فرحا وهو يشاهد التلفاز، بعد سقوط تظام الأسد في سوريا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير.

وفي هذا السياق نشر الفنان معتصم النهار أيضا "ستوري" عبر انستغرام تقول: "الشعب السوري واحد، لا للطائفية، جميعنا أبناء هذا الوطن.. جمال سوريا بتنوعها المذهبي والطائفي والعرقي.. علوي، سني، درزي،مسيحي،ارمني".