الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فنانة شهيرة تتحدث عن أصولها الفلسطينية.. وتوجه رسالة قوية
فنانة شهيرة تتحدث عن أصولها الفلسطينية.. وتوجه رسالة قوية
A-
A+

فنانة شهيرة تتحدث عن أصولها الفلسطينية.. وتوجه رسالة قوية

فن

2024-12-10 | 10:19
فنانة شهيرة تتحدث عن أصولها الفلسطينية.. وتوجه رسالة قوية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فنانة شهيرة تتحدث عن أصولها الفلسطينية.. وتوجه رسالة قوية

تحدثت الممثلة ياسمين رئيس عن خلفيتها العائلية في برنامج "صاحبة السعادة"، كاشفةً عن تفاصيل حياتها التي تجمع بين الهوية الفلسطينية والمصرية.

 وفي التفاصيل، قالت ياسمين إنها فلسطينية الأصل، ولكنها وُلدت في الكويت وعاشت هناك معظم طفولتها. مشيرةً إلى أن عائلتها خرجت من فلسطين هربًا من الأحداث القاسية التي شهدتها المنطقة في اللد ودير ياسين عام 1948 بسبب الهجمات الإسرائيلية، ما جعلها تبتعد عن زيارة فلسطين.وأوضحت ياسمين رئيس أن عائلتها من جهة والدها تعيش في الأردن، فيما والدتها مصرية، وأنها تربت في مصر، وتعتبرها وطنها. ورغم أنها ولدت في الكويت، فإنها تعيش في مصر منذ سنوات طويلة، وتشعر بارتباط عميق بها.

 ولفتت رئيس إلى أن هذه الهويات المتعددة قد أثارت بعض الجدل حول هويتها الحقيقية، قائلة: "أنا مصرية ومن حق الجميع أن يعرف ذلك. عشت في مصر أكثر مما عشت في الكويت، وأعتبرها بيتي".

اقرأ ايضا في فن

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة حول انفصالها عن تامر حسني
09:44

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة حول انفصالها عن تامر حسني

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الأسباب التي دفعتها للعودة إلى الغناء بعد انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني.

09:44

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة حول انفصالها عن تامر حسني

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الأسباب التي دفعتها للعودة إلى الغناء بعد انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني.

عندما تلتقي الأساطير: أورلاندو بلوم وعمر حرفوش "كونشيرتو من أجل السلام" يعيدان تعريف الأفق الثقافي لدبي
Play
08:18

عندما تلتقي الأساطير: أورلاندو بلوم وعمر حرفوش "كونشيرتو من أجل السلام" يعيدان تعريف الأفق الثقافي لدبي

في أمسية لا تُنسى، تجاوزت دار الأوبرا في دبي عظمتها، لتصبح مركزًا مشعًا للفنون العالمية.. أورلاندو بلووم وعمر حرفوش فنانان عالميان في دار الأوبرا.

08:18

عندما تلتقي الأساطير: أورلاندو بلوم وعمر حرفوش "كونشيرتو من أجل السلام" يعيدان تعريف الأفق الثقافي لدبي

في أمسية لا تُنسى، تجاوزت دار الأوبرا في دبي عظمتها، لتصبح مركزًا مشعًا للفنون العالمية.. أورلاندو بلووم وعمر حرفوش فنانان عالميان في دار الأوبرا.

خطوة لافتة من نوال الكويتية بعد سحب الجنسية منها وفجر السعيد تعلق
07:03

خطوة لافتة من نوال الكويتية بعد سحب الجنسية منها وفجر السعيد تعلق

قامت الفنانة نوال الكويتية بخطوة لافتة بعد سحب الجنسية منها، حيث لاحظ جمهور أنها عدّلت اسمها عبر صفحاتها في السوشيال ميديا وأزالت الجنسية من اسمها، وهو ما تفاعل معه الناس بشكل كبير.

07:03

خطوة لافتة من نوال الكويتية بعد سحب الجنسية منها وفجر السعيد تعلق

قامت الفنانة نوال الكويتية بخطوة لافتة بعد سحب الجنسية منها، حيث لاحظ جمهور أنها عدّلت اسمها عبر صفحاتها في السوشيال ميديا وأزالت الجنسية من اسمها، وهو ما تفاعل معه الناس بشكل كبير.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024