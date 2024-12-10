فنانة شهيرة تتحدث عن أصولها الفلسطينية.. وتوجه رسالة قوية

وفي التفاصيل، قالت ياسمين إنها فلسطينية الأصل، ولكنها وُلدت في الكويت وعاشت هناك معظم طفولتها. مشيرةً إلى أن عائلتها خرجت من فلسطين هربًا من الأحداث القاسية التي شهدتها المنطقة في اللد ودير ياسين عام 1948 بسبب الهجمات الإسرائيلية، ما جعلها تبتعد عن زيارة فلسطين.وأوضحت ياسمين رئيس أن عائلتها من جهة والدها تعيش في الأردن، فيما والدتها مصرية، وأنها تربت في مصر، وتعتبرها وطنها. ورغم أنها ولدت في الكويت، فإنها تعيش في مصر منذ سنوات طويلة، وتشعر بارتباط عميق بها.

ولفتت رئيس إلى أن هذه الهويات المتعددة قد أثارت بعض الجدل حول هويتها الحقيقية، قائلة: "أنا مصرية ومن حق الجميع أن يعرف ذلك. عشت في مصر أكثر مما عشت في الكويت، وأعتبرها بيتي".