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فنانة شهيرة تردّ على جدل انفصالها عن زوجها.. هذا ما قالته
فنانة شهيرة تردّ على جدل انفصالها عن زوجها.. هذا ما قالته
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فنانة شهيرة تردّ على جدل انفصالها عن زوجها.. هذا ما قالته

فن

2024-12-11 | 03:46
فنانة شهيرة تردّ على جدل انفصالها عن زوجها.. هذا ما قالته
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Aljadeed
فنانة شهيرة تردّ على جدل انفصالها عن زوجها.. هذا ما قالته

​أثارت الفنانة المصرية رنا سماحة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب الأنباء المتداولة حول انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

وفي ردّها الأول على الأخبار المتداولة، كتبت رنا عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" رداً أثار الحيرة، حيث أكدت أنها لا تعتزم التعليق على هذا الموضوع، مشيرةً الى احترامها للصحافة واهتمامهم بها، ولكنها تفضل الحفاظ على خصوصيتها.

وأوضحت رنا أنها لا تنوي الإدلاء بأي تصريحات بخصوص ما يُثار عن حياتها الشخصية، مشيرةً الى أنه ليس لديها تعليق في الوقت الراهن. مضيفةً: "هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أي تعليق للسادة الإخوة الصحفيين، أنتم على راسي بس أنا معنديش أي تعليق ولا هيبقى ليّ أي تعليق وشكراً لاهتمامكم جميعاً".

 

 

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