الشامي.. أصغر مشترك يفوز بأكبر عدد من الجوائز في "بيلبورد عربية"

وفي إنجازٍ جديد وفريد من نوعه، حصد النّجم الشابّ الشامي أربع جوائز في حفل "بيلبورد" للعام 2023-2024، وهي جائزة أفضل فنّان في فئة أغاني الليفانتين، والفنّان الأوّل في فئة أغاني الليفانتين وجائزة أفضل أغنية إندي عن "صبرا" بالإضافة إلى أفضل أغنية ليفانتين.وتميّز الحفل بحضورٍ جماهيري لافت جمع أهمّ نجوم الوطن العربيّ والعالم، في ليلةٍ احتفاليّة استثنائيّة سلّطت الضوء على أبرز الإنجازات الفنّيّة لهذا العام.ووسط أجواء مفعمة بالحماس والإبداع، استطاع الشامي أن يخطفَ الأنظار ليس فقط بإنجازاته وحصده جوائزَ مختلفة عن أربع فئات، بل أيضًا بحضوره وأدائه المميّز.فقدّم مجموعةً من أغانيه المعروفة على طريقة "الميكس" مثل "صبرا"، "يا ليل ويا عين"، و"دوالي" التي ترافقت مع عرض دبكة، وأغنية "وين" على وقع حماس الجمهور الّذي تفاعل بشكلٍ كبيرٍ مع أدائه المميَّز، ممّا جعل الأجواء أكثر حيويّة واحتفاليّة، ليؤكّد بذلك تفوقه الفنيّ وحضوره الاستثنائي.هذا وعبّر الشامي في كلمة ألقاها عن امتنانه لجمهوره، مؤكداً أنّ هذه الجوائز هي ثمرة الحبّ والدّعم الذي يتلقّاه من معجبيه ومتابعيه في جميع أنحاء العالم العربيّ، مبدياً امتنانه للسعودية وحبّه لبلده سوريا.