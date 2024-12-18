يومي تفاجئ الجمهور وتحتفل بعيد ميلادها على طائرة خاصة برفقة نادين نسيب نجيم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورا ومقاطع فيديو لـ مشهورة السوشال ميديا وعارضة الأزياء اللبنانية يمنى خوري، والمعروفة بلقب "الدكتورة يومي"، وثقت فيها احتفالها بعيد ميلادها الفخم على طائرة خاصة بأجواء مميزة.

وفي التفاصيل، أطلت يومي من داخل طائرة خاصة للاحتفال بالمناسبة مع عدد من صديقاتها ومن بينهن الممثلة اللبناينة نادين نسيب نجيم.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل من داخل الطائرة حيث بدت نادين تغني ليومي وترقص فرحا بالمناسبة والتقطت الصور معها.

ووثقت مقاطع فيديو أخرى، قالب الحلوى الفخم على شكل هدايا وحقائب من ماركة فاخرة.

وتفاعل جمهور يومي ونادين نسيب نجيم بشكل كبير مع المنشورات التي توثق اجواء عيد الميلاد الفخمة.