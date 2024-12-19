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نجوى كرم تغادر حلقة &quot;آرابز غوت تالنت&quot; مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل
نجوى كرم تغادر حلقة "آرابز غوت تالنت" مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل
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نجوى كرم تغادر حلقة "آرابز غوت تالنت" مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل

فن

2024-12-19 | 06:53
نجوى كرم تغادر حلقة "آرابز غوت تالنت" مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل
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Aljadeed
نجوى كرم تغادر حلقة "آرابز غوت تالنت" مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل

تصدرت الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب "آرابز غوت تالنت" حديث المتابعين، حيث شهدت مواقف طريفة وعفوية كالعادة من قبل أعضاء لجنة التحكيم، المكونة من العميد علي جابر والإعلامي باسم يوسف والفنانة نجوى كرم والممثل ناصر القصبي.

وكان من أكثر اللحظات تصدراً وتداولاً بين المتابعين هو ما قامت به الفنانة نجوى كرم، والذي تسبب للحظات بحالة من الذهول والدهشة لدى الجمهور.
وفي التفاصيل، وفي سياق الحلقة، فاجأت نجوى الجميع بإنسحابها ومغادرتها المسرح، وقد بدا عليها الغضب والإستياء، لتسألها مقدمة البرنامج ريا ابي راشد عن ما يحصل، ولكنها لم تأخذ منها أي رد.
وتبين لاحقاً أن سبب مغادرة نجوى للمسرح كان للتحضير من أجل إطلاق أغنيتها الجديدة "عتوقيت قلبي" والتي غنتها لأول مرة وقدمتها هدية للجمهور.

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