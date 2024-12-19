شام الذهبي تواصل احتفالها بسقوط الاسد وترقص مع ابنتها على انغام اغنية والدتها اصالة نصري

تصدر اسم الفنان السوري عباس النوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور له بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد. وفي التفاصيل، قال عباس النوري في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية": إن ما جرى في سوريا هو انفراجة على مستوى التاريخ يجب أن تكرس وتدعم ويجب أن نتعاون في سبيل الوصول للسكة الصحيحة ولمستقبل سوريا الجديدة".