اول تعليق لـ نور علي بعد سقوط الاسد: منستاهل نعيش حياة حلوة

وجه الممثل السوري مازن الناطور، رسالة إلى الشعب السوري الذي خاض احتجاجات في العاصمة السورية دمشق، للمطالبة بتطبيق الحياة المدنية وحقوق المرأة، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد، الا ان عدد من المتابعين اعتبر انه يوجه كلامه للممثل السوري مكسيم خليل وغيره من النجوم الذين شاركوا في التظاهرات التي أقيمت في ساحة الامويين في دمشق.

