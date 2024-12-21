اول تعليق لـ نور علي بعد سقوط الاسد: منستاهل نعيش حياة حلوة

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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
تصدر اسم مشهورة السوشيال ميديا انجي خوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خلعها الحجاب بعد أن كانت أعلنت عن توبتها وارتدائها الحجاب.
تصدر اسم الفنان التونسي صابر الرباعي الترند عبر موالع التواصل الاجتماعي بعد تداول أخبار حول طلاقه من زوجته الثانية اخلاص جنيفان، وذلك بعد زواج دام 10 سنوات، أنجبا خلاله ثلاثة أطفال.
وجه الممثل السوري مازن الناطور، رسالة إلى الشعب السوري الذي خاض احتجاجات في العاصمة السورية دمشق، للمطالبة بتطبيق الحياة المدنية وحقوق المرأة، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد، الا ان عدد من المتابعين اعتبر انه يوجه كلامه للممثل السوري مكسيم خليل وغيره من النجوم الذين شاركوا في التظاهرات التي أقيمت في ساحة الامويين في دمشق.