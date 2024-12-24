سارة الدسوقي تبحث عن والدتها المفقودة منذ 23 سنة

يطل الإعلامي اللبناني نيشان ضمن موسم جديد من "أنا مين"، لمناسبة عيد الميلاد، لتكون الانطلاقة الليلة مع حلقة إنسانية تدور حول الشابة سارة الدسوقي ابنة الـ 28 عام، الباحثة عن والدتها شيرين سنو المفقودة منذ 23 سنة في لبنان.

