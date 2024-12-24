سارة الدسوقي تبحث عن والدتها المفقودة منذ 23 سنة
يطل الإعلامي اللبناني نيشان ضمن موسم جديد من "أنا مين"، لمناسبة عيد الميلاد، لتكون الانطلاقة الليلة مع حلقة إنسانية تدور حول الشابة سارة الدسوقي ابنة الـ 28 عام، الباحثة عن والدتها شيرين سنو المفقودة منذ 23 سنة في لبنان.
ومع دموع سارة الدسوقي المتلهفة لمعرفة أي معلومة حول مصير والدتها، تتابعون تفاصيل الحكاية المؤثرة.
فمن بعد ما ظهر بعض المفقودين اللبنانين من سجون الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لجأت سارة إلى تلفزيون الجديد والإعلامي نيشان، للبحث عن والدتها وهي كلها أمل في أن تجد إجابة تحقق لها السلام.