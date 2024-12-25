ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم تحتفلان بعيد الميلاد على طريقتهما الخاصة

وشاركت ماغي بو غصن الجمهور صوراً وفيديوهات عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، إذ أطلت وهي تزين شجرة الميلاد الضخمة باللونين الأحمر والأبيض، مشيرة إلى أن شهر كانون الأول هو أجمل شهر في السنة لأن الميلاد هو أجمل عيد.
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تمت مشاركة منشور بواسطة MAGUY | ماغي (@maguyboughosn)
تمت مشاركة منشور بواسطة MAGUY | ماغي (@maguyboughosn)
فيما شاركت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، إذ أطلت من خلاله بفستان ضيق بنقشة التايغر وهي تستعد لعشاء الميلاد في منزلها. وعلقت عليه قائلة: "عيد ميلاد سعيد للجميع".
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
حلّ الفنان اللبناني ناجي الأسطا ضيفاً مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ضمن الحلقة الخاصة بـ عيد الميلاد "دقي ياجراس" عبر قناة الجديد.
احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بمناسبة عيد الميلاد برفقة عائلتها داخل المنزل.
شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صوراً عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، تظهر احتفالها بمناسبة عيد الميلاد.