ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم تحتفلان بعيد الميلاد على طريقتهما الخاصة

وشاركت ماغي بو غصن الجمهور صوراً وفيديوهات عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، إذ أطلت وهي تزين شجرة الميلاد الضخمة باللونين الأحمر والأبيض، مشيرة إلى أن شهر كانون الأول هو أجمل شهر في السنة لأن الميلاد هو أجمل عيد.

فيما شاركت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، إذ أطلت من خلاله بفستان ضيق بنقشة التايغر وهي تستعد لعشاء الميلاد في منزلها. وعلقت عليه قائلة: "عيد ميلاد سعيد للجميع".