شاهدوا رومانسية شيرين بيوتي وأسامة مروة على الثلج في كندا

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A post shared by Ossy Marwah | اسامة مروة (@ossymarwah)
A post shared by Ossy Marwah | اسامة مروة (@ossymarwah)
كشف السيناريست المصري تامر حبيب، عن تحضيره لمسلسل جديد يجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحهما معاً في مسلسل "طريقي".
تصدر اسم التيكتوكر السوري يمان نجار الترند وحديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب ما فعله داخل قصر الشعب بعد سقوط بشار الاسد.
شاركت الفنانة السورية صباح الجزائري، مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور تجمعها بعائلتها، وهي تحتفل بعيد الميلاد، وأرفقتها بعبارة: "حب وسلام، ينعاد على الجميع بأيام أحلى".