شاهدوا رومانسية شيرين بيوتي وأسامة مروة على الثلج في كندا

وتألقت شيرين بإطلالة شتوية أنيقة، فقد ارتدت معطفاً جلدياً باللون البني الداكن، نسقته مع وشاح أحمر دافئ، كما ارتدت سروال جينز كلاسيكياً وحذاء شتوياً باللون البني.بدوره، اختار أسامة معطفًا جلديًا بني اللون يعكس الطابع الكلاسيكي والدفء، مع سروال جينز أزرق وحذاء شتوي عملي. وأكمل الإطلالة بقبعة داكنة، ما يعكس أجواء الشتاء الكندية الباردة.وبدا الثنائي وهما يستمتعان باللعب في الثلج، مع ابتسامات عفوية ولقطات مليئة بالمرح، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيهما.