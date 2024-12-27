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يمان نجار يحدث انقساما في الشارع السوري.. اثار ضجة بما فعله داخل قصر الشعب
يمان نجار يحدث انقساما في الشارع السوري.. اثار ضجة بما فعله داخل قصر الشعب
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يمان نجار يحدث انقساما في الشارع السوري.. اثار ضجة بما فعله داخل قصر الشعب

فن

2024-12-27 | 04:38
يمان نجار يحدث انقساما في الشارع السوري.. اثار ضجة بما فعله داخل قصر الشعب
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Aljadeed
يمان نجار يحدث انقساما في الشارع السوري.. اثار ضجة بما فعله داخل قصر الشعب

تصدر اسم التيكتوكر السوري يمان نجار الترند وحديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب ما فعله داخل قصر الشعب بعد سقوط بشار الاسد.

وفي التفاصيل، فقد تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه يمان وهو يدخل قصر الشعب ويتوجه للجلوس على الكرسي الذي كان يجلس عليه بشار الاسد، وذلك بطريقة استعراضية.

هذا التصرف عرّض يمان لموجة واسعة من الإنتقادات، والتي اكدت ان قصر الشعب وكرسي الرئاسة لهما رمزيتهما ولا يجوز التصرف هكذا.

وكان من التعليقات "ما بعرف شو الصفة الرسمية للأخ او يمكن حكومتنا الجديدة عندها اهتمام بجماعة التيك توك هي شخصية شو عم يعمل بمقر لاستقبال الوفود الرئاسية الرسمية".

فيما قال متابع آخر مهاجماً يمان:" يمان نجار بعد ما حرر سورية وهو بهولندا جاء يقعد بقصر الرئاسة والله عيب يلي عم يصير صح ديمقراطية وحرية بس مثل هذا الشخص شو عمل غير كبسولي شيرولي"؟

هذا وقالت متابعة:" قصر الشعب مكان للساسة ويمثل الشعب السوري وله حرمته ، مش لأخذ الصور التيكتوكرية من هذا المهرج يمان نجار وغيرة ، بكفي".

وقال متابع آخر منتقداً تصرف يمان :" بغض النظر اذا كنا نحب او لا نحب يمان نجار دخوله على هذا المكان المخصص للرئيس هو غير مقبول اطلاقاً ويعد اهانة لرمزية المكان وليس رمز خاص بالمخلوع بشار من الذي سمح له بالدخول لصنع محتوى من رمز سوري كهذا"؟

ومقابل هذه الإنتقادات التي تعرض لها يمان، كان هناك من دافع عنه، وكان من التعليقات "ليش شو هو كرسي النبوة حاشا معاذ الله، يعني كل هدف الثورة هي الكرسي هذا مثلا، مواطن سوري وراح قعد عالكرسي ماخربت الدنيا، كان هدف الثورة اسقاط النظام وليس احتلال الكرسي للمناصب، وقت الشعب كلو كان ساكت ،يمان نجار من الاشخاص الي دعسوا عالنظام السوري وكشف عناصرهم".

وقال متابع آخر مدافعا عن يمان:" شو هل قصة كتيرر تكبر مع أناس امر بسيط جدا يمان نجار شب اشرف او احسن أناس من كتيرر جلس على كرسي ودائما المكان في ناس ومحبة مافي تمجيد وعظمه والنصر الي صار للشعب كله وناس كلها".

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