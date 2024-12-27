شيرين عبد الوهاب إلى التمثيل مجددا؟

وقال تامر: "شيرين عبد الوهاب وحشتني جداً، وهنرجع نشتغل مع بعض تاني بعد نجاحنا في مسلسل "طريقي" وبينا اتفاق نعمل حاجه تانية في التمثيل قريب".يُذكر أن مسلسل "طريقي" عُرض في عام 2015، وهو أول عمل من بطولة شيرين وتدور قصته في السبعينيات حول فتاة تعيش في إحدى القرى الريفية، ووالدها من أعيان القرية، ولكنها تعاني باستمرار من القهر والتعرّض للظلم من أفراد أسرتها وخاصة من والدتها الأرستقراطية، بسبب عشقها للغناء، وتتوالى أحداث المسلسل مستعرضةً رحلة هذه الفتاة إلى عالم الشهرة والنجومية وتعيش قصة حب مرتين.وشارك في بطولة المسلسل كل من: باسل خياط، سوسن بدر، أحمد فهمي، محمد ممدوح، محمود الجندي، وغيرهم.