رحيل أحمد عدوية بعد صراع مع المرض

ونشرت لمياء راتب صورة للمطرب الشعبي الراحل، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تعبت كتير وكنت صابر.. ربنا يرزقك الجنة ونعيمها يا حبيبي.. حبيب الكل وحبيب أبويا.. السلام أمانة يا عم أحمد".ثم أعلن بعدها محمد عدوية عن الخبر، بعدما نشر صورة تجمعه بوالده الراحل، وعلق عليها قائلا "الله يرحمك يا بابا.. رحم الله طيب القلب.. حنون القلب.. جابر الخواطر".يشار إلى أن أحمد عدوية كان بدأ مسيرته في سبعينيات القرن الماضي، وقدم العديد من الأغاني الشعبية الناجحة، من بينها "سلامتها أم حسن" و"راحوا الحبايب"، و "زحمة يا دنيا زحمة".