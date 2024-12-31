بعد 8 سنوات.. انجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان الى تسوية طلاق

وأكد محامي جولي جيمس سيمون لوكالة "أسوشيتد برس"، أن الزوجين توصلا إلى اتفاق.

وكانت مجلة "بيبول" قد أوردت نبأ التسوية في البداية.

وقال سيمون في بيان: "منذ أكثر من 8 سنوات، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد براد بيت".

وأضاف: "تركت هي والأطفال جميع الممتلكات التي شاركوها مع بيت، ومنذ ذلك الوقت ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلاتهما. هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة مستمرة بدأت قبل 8 سنوات".

وتابع سيمون: "بصراحة أنجلينا مرهقة، لكنها تشعر بالارتياح لأن هذا الجزء قد انتهى".