وفاة السيناريست بشير الديك بعد معاناة مع المرض

وأعلنت بسنت، ابنة شقيق بشير الديك، خبر وفاته من خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك، كتبت فيه: "ولا نقول إلا ما يرضي الله، عمي بشير الديك في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مرضه شفيعاً له واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وفي وقت سابق، أكدت ابنة بشير الديك أن والدها يتواجد في العناية المركزة، ولم يطرأ أي تحسن على حالته الصحية، لافتة الى انه لا يزال على أجهزة التنفس الصناعي وفاقدا للوعي، بعد تدهور وظائف الكلى.

يذكر أن بشير الديك، رئيس جمعية مؤلفي الدراما، نُقل إلى المستشفى، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إثر معاناته من أزمة صحية، وحرص عدد كبير من النجوم الى مناشدة الجهات المعنية للتدخل ورعايته.