ظهور زوج هيفاء وهبي الجديد؟ تسريب فيديو لهما من احدى السهرات

عادت شائعة زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من شاب مصري تنتشر بشكل واسع عبر صفحات محبيها على السوشيال ميديا، رغم إصرارها على الصمت والمحافظة على خصوصيتها وإبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام.



وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للنجمة اللبنانية في إحدى المناسبات الخاصة، ظهرت فيه بكامل أناقتها وجمالها، حيث كان يجلس بجانبها شاب قيل إنه "رجل الأعمال المصري جمال رشاد، ويصغرها بـ11 عاما"، وظهر برفقة هيفاء وهبي بينما كانت هي تغني، حيث ارفق الفيديو بالتعليق التالي: "هيفاء وهبي مع زوجها وتستمر بإخفاء زواجها السري".

الجدير ذكره ان هذه الشائعة ليست بجديدة، فهي تلاحق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منذ زمن، اذ يتردد ان زوجها مصري من بور سعيد ويمتلك معرض سيارات كبير في التجمع اسمه rashad motors، وهو وهيفاء وهبي متزوجان تقريباً من 3 سنوات، وفق ما نفلت احدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير.