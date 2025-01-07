وفاة منى ابو الفتوح ونقابة المهن التمثيلية تكشف السبب

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية في بيانها الرسمي أن الفنانة منى أبو الفتوح واجهت مرضًا طويل الأمد أثر على صحتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما جعلها تبتعد عن الأضواء والحياة العامة.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة منى أبوالفتوح، وتقدم النقيب أشرف زكي بالعزاء لأسرتها، وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية: "«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة منى ابو الفتوح، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون»".