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تامر حسني يدعم بسمة بوسيل وجدل حول عودتهما لبعضهما
تامر حسني يدعم بسمة بوسيل وجدل حول عودتهما لبعضهما
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تامر حسني يدعم بسمة بوسيل وجدل حول عودتهما لبعضهما

فن

2025-01-11 | 09:43
تامر حسني يدعم بسمة بوسيل وجدل حول عودتهما لبعضهما
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Aljadeed
تامر حسني يدعم بسمة بوسيل وجدل حول عودتهما لبعضهما

أثار الفنان المصري تامر حسني جدلاً واسعاً مؤخراً بين جمهوره ومحبيه، وذلك من خلال رسائل دعم وكلمات تغلفها مشاعر من الود والاهتمام، وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لطليقته الفنانة المغربية "بسمة بوسيل" عقب إطلاق الأخيرة لأغنيتها الجديدة "لأ ثواني" .

وشارك حسني "ستوري" عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، رابط أغنية "لأ ثواني" لطليقته، وكتب تهنئة لها قال فيها:" أغنية حقيقي حلوة أوي أوي، وأنصح الجميع يسمعوها، مليون مبروك يا بسووووم".

يأتي ذلك بعد مزحة تامر حسني عبر صفحته الشخصية في "انستغرام" ،مع بسمة حيث قال لها قُبيل نزول الأغنية بأيام قليلة : "ماشي يا بسوم نازلة في نفس اليوم معايا إحنا هنقطع على بعض كده، بهزر معاكي ربنا يكرمك وأغنيتك تكسر الدنيا وتبقى أنجح من أغنيتي كمان، والله والله من قلبي".

ويبدو أن تلك الحالة من الاهتمام من قِبل الفنان المصري تجاه طليقته، قد جذبت أنظار الجمهور وأثارت تكهناته حول احتمالية عودتهما لبعضمها مرة أخرى، بعد انفصالهما في نيسان/ أبريل 2023 ، رغم تصريح تامر من قبل بأن ما تم تداوله من أحاديث حول عودته لبسمة ليس إلا شائعات، وأن هناك من يحاول إصلاح الحال بينهما.

وكانت بسمة بوسيل، قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "لأ ثواني" عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، أمس الجمعة، والتي لاقت نجاحاً كبيراً لدى جمهورها .

الأغنية من كلمات الشاعر عليم، وألحان محمد خلف، وإنتاج موسيقي محمد العشي.

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