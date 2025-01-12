قرار هام من جينيفر لوبيز بعد حرائق لوس أنجلوس

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A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)
A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)
مع اقتراب أكبر ليلة موسيقية بعد أسابيع فقط، فإن السؤال الذي يدور في أذهان كثيرين هو ما إذا كان حفل توزيع جوائز غرامي 2025 سيؤجل عن الموعد المقرر بسبب حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجمة اللبنانية ماغي بو غصن، في كواليس تصوير احدى الحلقات التلفزيونية في الكويت.
توفي الممثل الأسترالي روري سايكس، الذي ظهر في برنامج "كيدي كابيرز" البريطاني في التسعينيات وعاش لاحقاً مصاباً بالشلل الدماغي، عن عمر ناهز 32 عاماً في حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجليس.