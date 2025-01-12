قرار هام من جينيفر لوبيز بعد حرائق لوس أنجلوس

وأوضحت جينيفر أنها ستركز، حالياً، على دعم ضحايا حرائق الغابات في لوس أنجلوس، كما نشرت بياناً عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" قالت فيه: قلبي مع المتضررين كلهم من حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس.. لا أستطيع حتى أن أتخيل مدى الصدمة التي يمكن أن تسببها هذه الأحداث، خاصة بالنسبة للأطفال الذين فقدوا منازلهم، وشعورهم بالأمان.وأضافت: خلال مثل هذه الأوقات، تتواجد نوادي الأولاد والبنات في لوس أنجلوس لتقديم الدعم والموارد والمساحة الآمنة للأطفال والعائلات المحتاجة.. كان نادي الأولاد والبنات الأمريكي هو المكان الذي وجدت فيه العزاء والملجأ في كثير من الأحيان في طفولتي. إنه مكان يشعر فيه الأطفال بالأمان والرعاية والتمكين، حتى في أصعب الأوقات. وختمت بيانها بالقول: سنعيد البناء بشكل أقوى.