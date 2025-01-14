اليسا تكشف عن وشمها الجديد وتوجه رسالة مؤثرة

Beirut, my eternal love, I got you forever inked on me and in me pic.twitter.com/06rcuZsdtn
— Elissa (@elissakh) January 13, 2025
Beirut, my eternal love, I got you forever inked on me and in me pic.twitter.com/06rcuZsdtn
رحل صباح اليوم الثلاثاء فتحي القصبجي ابن الفنان المصري الراحل رياض قصبجي الشهير بـ "الشاويش عطية"ن وذلك بحسب ما أكده المستشار ماضي الدقن نجل الفنان الراحل توفيق الدقن.
تصدر اسم الفنان السوري مكسيم خليل محركات البحث والتريند بعد ان قدم انتقادا لاذعا للادارة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع.
تصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤثر للممثلة السورية ريم علي جمعها مع والدتها بعد غياب عن سوريا لسنوات.