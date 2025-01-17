بعد ان طالب برؤيتها في حلقة "ميني مافيا" على الجديد.. نانسي عجرم تفاجئ الطفل جايسن

تُوِّج المتسابق السوري عبد الرحيم الحلبي، بلقب الموسم الثاني من برنامج المواهب "إكس فاكتور"، في الحلقة الختامية الاستثنائية التي أُقيمت مساء الأحد الماضي، حيث جاء فوز عبد الرحيم، وهو من فريق الفنانة العراقية رحمة رياض، بعد رحلة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر من التحديات والعروض المبهرة.

