بعد ان طالب برؤيتها في حلقة "ميني مافيا" على الجديد.. نانسي عجرم تفاجئ الطفل جايسن
شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مع متابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو من برنامج "ميني مافيا" الذي يُعرض على قناة الجديد، ظهر فيه الطفل جايسن المصاب بمرض السرطان حيث طلب رؤية نانسي عجرم وبناتها، معبرا عن حبه الكبير لها.
وارفقت نانسي الفيديو بالتعليق التالي: "كل طلب متل هالطلب! أنا اللي بدي شوفك جايسن اليوم قبل بكرا!!".
وتفاعل المتابعون مع تغريدة نانسي، مشيدين بإنسانيتها وقربها من الجمهور وحبها الكبير للأطفال، وهو أمر ليس بجديد عليها، خصوصا انها دائما تقوم بهكذا مبادرات إنسانية وتحقق أحلام محبيها ومعجبيها الذين يرغبون برؤيتها.