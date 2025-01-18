شذى حسون في تصريح مفاجئ: أنا الأكثر شهرة بين الفنانات العراقيات

خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني، تحدثت شذى حسون عن زميلتيها الفنانة رحمة رياض وأصيل هميم، مشيدة بجمال صوتهما ومؤكدة أن لكل منهما أسلوبها الخاص في الغناء. وأوضحت أنها ليست على علاقة صداقة معهما أو مع أي من الفنانات العراقيات الأخريات.

وعن حياتها الشخصية، فضلت حسون عدم الخوض في التفاصيل، مؤكدة أنها تفضل إبقاء أمورها الخاصة بشكل كبير بعيد عن الأضواء، وفيما يتعلق بالدورة الأولى من مهرجان العراق الدولي، الذي شاركت في تنظيمه، أكدت حسون أن المهرجان كان ناجحاً رغم الانتقادات التي طالته، لكنها لفتت إلى استياء بعض الفنانين، مثل حاتم العراقي، من نجاح الحدث.