اصالة ترقص بعد فوزها بـ جوي اوورد 2025: جايه مكرمة من تحرير سوريا

هيك كانت بداية الإحتفال ببيتنا وبكلّ طفوله حطّيت الجائزه جنب أخواتها وكمًلت من الفرح للصبح طايره وعم غنّي وأكترّ بكتير من فرحتي بجوائز من قبل أنا أخدتها يمكن لأنّي جايه ومكرّمه منّ تحرير وطني سوريا ومازلت لليوم تحت تأثير الإنتصار ورحت لجوي وأنا حاسّه وكنت قبلها بكمّ يوم حضّرت… pic.twitter.com/TrfsSgIOWr — Assala (@AssalaOfficial) January 21, 2025

وفي التفاصيل، اطلت اصالة في الفيديو وهي ترقص فرحة بالانجاز الجديد الذي حققته، الى جانب صورة لها مع الجائزة، وارفقتها بالتعليق التالي: "هيك كانت بداية الإحتفال ببيتنا وبكلّ طفوله حطّيت الجائزه جنب أخواتها وكمًلت من الفرح للصبح طايره وعم غنّي وأكترّ بكتير من فرحتي بجوائز من قبل أنا أخدتها يمكن لأنّي جايه ومكرّمه منّ تحرير وطني سوريا ومازلت لليوم تحت تأثير الإنتصار ورحت لجوي وأنا حاسّه وكنت قبلها بكمّ يوم حضّرت الكلمه اللي كلّ مرّه بحضّرها ويحفظها وينساها وبقول غير كل شي كان بدي قوله واللي ماقلته ولازم قوله هوّه إنّي أشكركم على ثقتكم ومحبتكم ودعمكم اللي أنا دائماً بحاجته وبسعى له".وتابعت اصالة: "لكلّ اللي صوّتوا لي محبّتي وكلّ امتناني وبوعدكم ضلّ عند حسن ظنكم وطوًر من فنّي وحافظ على شغفي وقدّ مابقدر رح صون شكلي ..أسعدتني جدّاً هالجائزه اللي بستنّاها كلً سنه وبكلّ سنه عندي منها من حسن حظّي واحترامي لموهبتي وتقديركم ومحبتكم عندي جائزه".وختمت اصالة كلامها بالقول: "وبالختام شكراً لجوي أوورد على تكريمي وشكراً لأحبتي الغالين على تفضيلي وشكراً للحياة اللي دائماً بالمحبّه بتشفيني وبتنصفني وبتحييني".