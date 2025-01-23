صورة قديمة لـ صباح الجزائري تتصدر.. شاهدوا كيف بدت

وفي التفاصيل، نشرت ترف عبر ستوري حسابها على انستغرام، صورة قديمة لوالدتها، وعلقت عليها بالقول: "بهديكي كل عمري يا زهر العسل"، وفي صورة أخرى قالت: "انا بحبك كتير ماما".وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، متمنين لـ صباح الجزائري العمر المديد والصحة، ومثنيين على العلاقة المميزة التي تجمع الام بابنتها والحب الكبير بين افراد العائلة.