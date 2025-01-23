صورة قديمة لـ صباح الجزائري تتصدر.. شاهدوا كيف بدت
عايدت الممثلة الشابة ترف التقي، ابنة الممثلة السورية صباح الجزائري، والدتها بمناسبة عيد ميلادها، بطريقة لافتة وغريبة، حيث عمدت الى نشر صور قديمة لها، وجهت من خلالها رسالة مؤثرة لوالدتها، متمنية لها العمر المديد.
وفي التفاصيل، نشرت ترف عبر ستوري حسابها على انستغرام، صورة قديمة لوالدتها، وعلقت عليها بالقول: "بهديكي كل عمري يا زهر العسل"، وفي صورة أخرى قالت: "انا بحبك كتير ماما".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، متمنين لـ صباح الجزائري العمر المديد والصحة، ومثنيين على العلاقة المميزة التي تجمع الام بابنتها والحب الكبير بين افراد العائلة.