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باسم ياخور عن إمكانية تجسيد شخصية الجولاني: ليش لينعمل فيلم عنه؟!
باسم ياخور عن إمكانية تجسيد شخصية الجولاني: ليش لينعمل فيلم عنه؟!
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باسم ياخور عن إمكانية تجسيد شخصية الجولاني: ليش لينعمل فيلم عنه؟!

فن

2025-01-23 | 09:44
باسم ياخور عن إمكانية تجسيد شخصية الجولاني: ليش لينعمل فيلم عنه؟!
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Aljadeed
باسم ياخور عن إمكانية تجسيد شخصية الجولاني: ليش لينعمل فيلم عنه؟!

تصدر اسم الممثل السوري باسم ياخور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له من مقابلة اجراها على هامش حفل توزيع جوائز صناع الترفيه جوي اوورد في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، رد باسم ياخور على سؤال المذيع حول إمكانية تجسيده دور احمد الشرع الجولاني اذا عُرض عليه، فقال: "ليش لينعمل فيلم عنو أصلا؟ يعني اليوم نحن نعيش حالة متغيرة في سوريا، اجت سلطة جديدة وخلينا نشوف كيف بدها تقود البلد وانشالله تكون الأفضل".

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