باسم ياخور عن إمكانية تجسيد شخصية الجولاني: ليش لينعمل فيلم عنه؟!

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A post shared by One tv (@onetvofficielle)
A post shared by One tv (@onetvofficielle)
حل الممثل اللبناني طلال الجردي، ضيفا على احد البرامج، حيث تحدث عن رأيه في التطورات والاحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان، وتحديدا فترة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وما نتج عنه.
كشف الفنان المصري محمد عبد العظيم عن وعكة صحية تعرض لها بنشره لصورة له على سرير المستشفى عبر حسابه على موقع فيسبوك.
كشفت النجمة العالمية جودي دينش، أنها لم تعد قادرة على حضور الفعاليات أو الخروج بمفردها؛ نظرًا لتدهور حالتها الصحية وفقدان بصرها بشكل تدريجي، مٌشيرةً إلى أنها الآن بحاجة إلى شخص من أجل مرافقتها دائمًا.