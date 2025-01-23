باسم ياخور عن إمكانية تجسيد شخصية الجولاني: ليش لينعمل فيلم عنه؟!

كشفت النجمة العالمية جودي دينش، أنها لم تعد قادرة على حضور الفعاليات أو الخروج بمفردها؛ نظرًا لتدهور حالتها الصحية وفقدان بصرها بشكل تدريجي، مٌشيرةً إلى أنها الآن بحاجة إلى شخص من أجل مرافقتها دائمًا.



