زافين قيومجيان في الحلقة الثانية من برنامجه الجديد "سيرة وكمّلت"

أعلنت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن قرارها الخضوع لعملية تركيب أنف اصطناعي في لندن، وأنها سوف تستخدمه لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال لقائها في برنامج "صبايا الخير" الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة "النهار".