زافين قيومجيان في الحلقة الثانية من برنامجه الجديد "سيرة وكمّلت"

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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
أعلنت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن قرارها الخضوع لعملية تركيب أنف اصطناعي في لندن، وأنها سوف تستخدمه لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال لقائها في برنامج "صبايا الخير" الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة "النهار".
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء تفيد بطلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم.
تعاقدت شركة "إيغل فيلمز" للمنتج جمال سنان مع النجمة اللبنانية الشابة ماريلين نعمان لغناء تتر مسلسل بالدم المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025