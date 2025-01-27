هيفاء وهبي ونور عريضة تجتمعان في حملة ضد المتحرشين الافتراضيين

وشاركت المشهورتان مقطع فيديو عبر "انستغرام"، أوضحتا من خلاله عن التحرش الافتراضي الذي يتعرضا له بشكل متكرر من قبل المعلقين.
وتفاعلت كل منهما مع المحتوى المعروض مع تعبيرهما عن كم المشاعر السيئة التي تصاحب قراءتهما لمثل هكذا تعليقات.
وأرفقتاه بتعليق كتبتا فيه: "ما تخلي حدا يسرق منك حريتك، التحرش مش افتراضي".
وانهالت التعليقات الداعمة للفيديو من قبل المتابعين، الذين أثنوا على الخطوة الجريئة التي قامتا بها.
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A post shared by Nour Arida (@nouraridaofficial)
A post shared by Nour Arida (@nouraridaofficial)
تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ضمن برنامج "مع رابعة" ليكون أحد سلسلة برامج تلفزيون "الجديد".
نشر ولي العهد الأردنيّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عدة صور عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، برفقة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام.
عادت الإعلامية المصرية آلاء عبد العزيز لتتصدر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ادعاء شقيقتها بأنها تعرضت لما أسمته "السحر الأسود".