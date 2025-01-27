هيفاء وهبي ونور عريضة تجتمعان في حملة ضد المتحرشين الافتراضيين

وشاركت المشهورتان مقطع فيديو عبر "انستغرام"، أوضحتا من خلاله عن التحرش الافتراضي الذي يتعرضا له بشكل متكرر من قبل المعلقين.

وتفاعلت كل منهما مع المحتوى المعروض مع تعبيرهما عن كم المشاعر السيئة التي تصاحب قراءتهما لمثل هكذا تعليقات.

وأرفقتاه بتعليق كتبتا فيه: "ما تخلي حدا يسرق منك حريتك، التحرش مش افتراضي".

وانهالت التعليقات الداعمة للفيديو من قبل المتابعين، الذين أثنوا على الخطوة الجريئة التي قامتا بها.