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هيفاء وهبي ونور عريضة تجتمعان في حملة ضد المتحرشين الافتراضيين
هيفاء وهبي ونور عريضة تجتمعان في حملة ضد المتحرشين الافتراضيين
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هيفاء وهبي ونور عريضة تجتمعان في حملة ضد المتحرشين الافتراضيين

فن

2025-01-27 | 12:27
هيفاء وهبي ونور عريضة تجتمعان في حملة ضد المتحرشين الافتراضيين
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Aljadeed
هيفاء وهبي ونور عريضة تجتمعان في حملة ضد المتحرشين الافتراضيين

كشفت الفنانة هيفاء وهبي وعارضة الأزياء نور عريضة عن حملتهما الإعلامية ضد المتحرشين الافتراضيين، وذلك عبر صفحتهما الشخصية في "انستغرام".

وشاركت المشهورتان مقطع فيديو عبر "انستغرام"، أوضحتا من خلاله عن التحرش الافتراضي الذي يتعرضا له بشكل متكرر من قبل المعلقين.

وتفاعلت كل منهما مع المحتوى المعروض مع تعبيرهما عن كم المشاعر السيئة التي تصاحب قراءتهما لمثل هكذا تعليقات.

وأرفقتاه بتعليق كتبتا فيه: "ما تخلي حدا يسرق منك حريتك، التحرش مش افتراضي".

وانهالت التعليقات الداعمة للفيديو من قبل المتابعين، الذين أثنوا على الخطوة الجريئة التي قامتا بها.

 


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