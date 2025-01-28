فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يخرج عن صمته ويعلق على انباء انفصالهما

وفي الساعات القليلة الماضية، خرج فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم عن صمته لأول مرة، حيث نشر مقطع فيديو على حسابه عبر انستغرام، اذ وصف المشهد بـ "سياسة القطيع" متمثلاً بسلوك الأشخاص في الجماعة عندما يقتادون كالقطيع متصرفين بنهج الجماعة التي ينتمون لها، دون التفكير أو التخطيط أو البحث.وارفق فادي الفيديو بالتعليق التالي: "شاهد تطبيق حي لنظرية القطيع، حيث يظهر تأثير الجماعة على سلوك الافراد دون الحاجة لأي شرح".