جومانة مراد تكشف معاناة الفنانين في ظل نظام بشار الأسد: تعرضنا للتهديد

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A post shared by سـوريـانـا درامـــا-Syriana Drama (@syriana__drama)
A post shared by سـوريـانـا درامـــا-Syriana Drama (@syriana__drama)
علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على كلمة رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.
تطل الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" الليلة على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.
تصدر اسم الممثل السوري سامر المصري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة عقب عودته الى بلده سوريا بعد غياب استمر لـ 14 عاما، بسبب معارضته لنظام بشار الأسد.