جومانة مراد تكشف معاناة الفنانين في ظل نظام بشار الأسد: تعرضنا للتهديد

وفي التفاصيل، علقت جومانة مراد على قرار نقابة الفنانين السوريين بإعادة الفنانين الذين تم فصلهم في عهد بشار الأسد، اذ قالت جومانة: "للأسف لم يكن فصل من النقابة فقط، وانما عدم تجديد جوازات سفرنا واوامر بإلقاء القبض علينا في حال الوصول الى مطار دمشق انا وزملائي المفصولين".