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إطلالة جعفر توك الجديدة بثلاثة برامج مختلفة في شهر فبراير على DW
إطلالة جعفر توك الجديدة بثلاثة برامج مختلفة في شهر فبراير على DW
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إطلالة جعفر توك الجديدة بثلاثة برامج مختلفة في شهر فبراير على DW

فن

2025-02-03 | 11:57
إطلالة جعفر توك الجديدة بثلاثة برامج مختلفة في شهر فبراير على DW
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Aljadeed
إطلالة جعفر توك الجديدة بثلاثة برامج مختلفة في شهر فبراير على DW

بعد نجاحه لأكثر من ١٤ عامًا، يشهد برنامج "جعفر توك" توسعًا جديدًا مع إطلاق ثلاثة برامج تفاعلية مصممة لتعزيز التواصل مع الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتجاوز عدد المتابعين ٧٬٥ مليون شخص. تنطلق البرامج في أوائل فبراير: "خطوة بخطوة" (٤ فبراير)، "هذا سري" (٥ فبراير)، و"افتح قلبك" (٦ فبراير). تهدف هذه البرامج إلى توفير مساحات جديدة للحوار، تقريب وجهات النظر المختلفة، وإيجاد حلول مشتركة، وتعزيز التواصل في العالم العربي.

أقيمت فعالية خاصة في دبي في ٣١ يناير عن إطلالة البرامج الجديدة. لعرض صور الفعالية، اضغط هنا.
يقدم البرنامج العربي لـ DW "جعفر توك" برامجاً مبتكرة تستند إلى حوار يواكب الواقع المعاصر، بحسب المدير العام لـ DW بيتر ليمبورغ."توفر برامج جعفر توك الجديدة لجمهورنا الناطق باللغة العربية إمكانية التفاعل مع المواضيع الاجتماعية المهمة التي تؤثر على حياتهم اليومية. وتلتزم DW بمواكبة المشهد الإعلامي المتطور، وفي نفس الوقت تطور بنفسها الطريقة التي تتواصل بها مع جمهورها العربي." وتهدف هذه البرامج بحسب ليمبورغ إلى "ترسيخ مبدأ التفاهم والحوار بين الناس وتعزيز الأصوات في عموم المنطقة، وخلق منصة للحوار والتفاعل عاكسةً وجهات النظر المختلفة لهذا الجمهور المتنوع."
وتضيف مديرة البرامج في DW ناديا شولتس: "الابتكار هو العنصر الذي يميز هذه الإطلاقة الجديدة. من خلال تطبيق أساليب جديدة - كدمج الألعاب في البرامج وتشجيع الحوارات العميقة حول العلاقات العاطفية - يقترب البرنامج من الجمهور ويركز على تقديم الحلول. هذا يعكس ما تمثله دويتشه ڤيله والاتجاه الذي نسعى لتحقيقه في المستقبل."
وفيما يخص هدف الإطلاقة الجديدة لبرنامجه الشهير "جعفر توك"، يصرح مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم قائلاً: "من أجل إقامة تفاعل حقيقي وصريح مع جمهورنا في المنطقة العربية، نحتاج إلى التكيف، ما يعني فتح أبواب جديدة وتطوير برامجنا من أجل الاستمرار في الوصول إلى جمهور متنوع ومتعدد بوجهات نظره في المنطقة العربية. كما يعني ذلك وضع جميع الأفكار والآراء والخواطر على الطاولة والبحث عن الحلول والقواسم المشتركة - حتى عندما يبدو ذلك مستحيلاً."
برامج جديدة تعكس الواقع المتغير
خطوة بخطوة – توك شو جديد في شكل لعبة يشارك فيه ٣٦ متسابقًا من مختلف أنحاء العالم العربي في موسمه الأول. يجتمع المتسابقون كفريقين على ملعب كبير في أربع خطوات، ويتعاملون مع قضايا اجتماعية تهمهم. مع تقدم كل خطوة، يقتربون من إيجاد حل وقواسم مشتركة. يواجه المشاركون تحديات التغلب على معضلات من العالم الواقعي، والسؤال هو: من هو المتسابق الأكثر إقناعًا؟ ومن الفريق الذي اقترب من الفريق الآخر؟ (بدءاً من ٤ فبراير)
هذا سري – يوفر هذا البرنامج في موسمه الأول مساحة آمنة دون الكشف عن هوية المشاركين، حيث يبوحون بأسرارهم التي أخفوها لفترة طويلة. من خلف قناع، يُتاح للأشخاص أن يتحدثوا بصراحة عن تجاربهم دون خوف من الحكم عليهم أو إدانتهم. (بدءاً من ٥ فبراير)
افتح قلبك – هذه السلسلة المكونة من خمس حلقات في موسمها الأول تجمع بين أفراد الأسرة والأصدقاء والأزواج ليفتحوا قلوبهم في حوارات صادقة وصريحة للتعرف على الآخر بشكل مختلف ومفاجئ في بعض الأحيان، ثم يكشفون في النهاية عن شيء له ذكرى أو صورة عزيزة تعيد تأكيد ارتباطهم العميق. (بدءاً من ٦ فبراير)
"رحلتنا مستمرة وفي تطور، ونسعى دائمًا إلى أن نكون أقرب إلى جمهورنا!" يؤكد جعفرعبد الكريم.
ستبث الحلقات أسبوعيًا كل ثلاثاء ابتداءً من فبراير، وستتوفر على اليوتيوب والمنصات الأخرى.
الخطوة التالية
بودكاست في قيد التحضير: سيواصل جعفر عبد الكريم قريبًا التعمق في القضايا المجتمعية والحوارات الشخصية التي تهم المشاهدين في المنطقة العربية. ستقدم هذه المنصة حوارات جديدة مع ضيوف وضيفات من مختلف الأوساط في المنطقة العربية، بما فيهم المشاهير وأشخاص ذو خبرات متنوعة. كما ستستمر في تعزيز الحوار الهادف الذي يدعم التفاهم في المنطقة العربية. ترقبوا المزيد.
 

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