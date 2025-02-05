زينب فياض تفاجئ الجمهور في أول تعليق بعد أنباء زواجها من حبيبها الكويتي

وفي التفاصيل، فقد فاجأت زينب متابعيها بتعليق غير متوقع، إذ شاركت تعليق من خلال ستوري عبر حسابها على تطبيق انستغرام جاء فيه: " شكرا على رسايلكم ومباركاتكم.. لكن أنا ما تزوجت ومتل هيك خبر إذا صار أكيد رح تكونو أول ناس اخبركم وبعرف رح تفرحوا لي".

ثم شاركت صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه: " اشاعات ولا ليها أساس، ليه بدكن تزوجوني وأنا تحت نصيبي". وهذا ما وضع الجمهور في حيرة بسبب كلامها، وتساءل العديد إذ ما زالت مخطوبة أم انفصلت.