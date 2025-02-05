مايكل جوردون يعيش في حالة صدمة بسبب ابنه المدمن

وأفادت السلطات الأميركية أن ضباط الشرطة وجدوا سيارة الشاب البالغ من العمر 34 عاماً من نوع لامبورغيني، عالقة على قضبان السكك الحديدية، قبل 10دقائق من مرور قطار الركاب، حيث ألقي القبض عليه.

واتهم ماركوس بحيازة الكوكايين، وهي جُنحة من الدرجة الثانية، وبمقاومة رجل شرطة دون عنف، وهي جنحة أخرى تضاف الى لائحة اتهاماته، وفقاً لسجلات محكمة إلكترونية.

وعَلِم رجال الشرطة أن جوردان هرب من نقطة تفتيش مرورية في مقاطعة مجاورة. وطلبوا منه الخروج من السيارة، بعدما اشتمّوا رائحة الكحول ولاحظوا تلعثمه في الكلام وارتباكه. وعثروا على حقيبة في بنطاله، وبعد فحصها اكتشفوا أنها تحتوي على مادة الكوكايين، وذلك وفقاً لتقرير الاعتقال.

وذكرت مجلة "بيبول" أن الكفالة لإطلاق سراح ماركوس قد تم تحديدها بمبلغ 4000 دولار أميركي فقط.وبعد خروجه رفض والده لاعب كرة السلة الردّ على أسئلة الصحافيين.

يذكر أن ماركوس كان أحد نجوم الموسم الثاني من مسلسل "Traitors"، الذي تم بثه في أوائل عام 2024، وذلك خلال علاقته بلارسا بيبن.