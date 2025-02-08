فراس ابراهيم يحدث بلبلة بحديثه عن حرية الشعب السوري: حر بشو؟
اثار الممثل السوري فراس ابراهيم ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كتب منشورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي احدث فيه بلبلة كبيرة.
وفي التفاصيل كتب فراس ابراهيم: ارفع راسك فوق انت سوري حر من اجل العبارات التي قرأتها و سمعتها في الفترة الاخيرة ولكن يخطر لي سؤال بريء : السوري حر بشو؟
وفاجأ الفنان عدنان ابو الشامات الجمهور برده على منشور فراس حيث كتب: حر يسب و يشتم ويتطاول على كل حدا ما فكر مثله .. هي هيي الحرية يلي عم نشوفها اليوم ومبارح.