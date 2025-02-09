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ظهور نادر لـ داني متري زوج ميريام فارس.. لقطة عفوية جمعته بولديه
ظهور نادر لـ داني متري زوج ميريام فارس.. لقطة عفوية جمعته بولديه
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ظهور نادر لـ داني متري زوج ميريام فارس.. لقطة عفوية جمعته بولديه

فن

2025-02-09 | 10:08
ظهور نادر لـ داني متري زوج ميريام فارس.. لقطة عفوية جمعته بولديه
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Aljadeed
ظهور نادر لـ داني متري زوج ميريام فارس.. لقطة عفوية جمعته بولديه

شاركت الفنانة ميريام فارس عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، لقطة نادرة لزوجها داني متري.

ونشرت النجمة اللبنانية صورة رصدت متري حاملاً أحد نجليهما في أماكن اللهو المخصصة للأطفال، من دون أن تكشف زوج شريكها الذي كان معتمراً قبعة رياضية، وأخفى سحنته بيده المرتفعة.
وكانت فارس تحدثت عن الكثير من تفاصيل علاقتها بزوجها، قائلةً في تصريحات إعلامية إن صداقة جمعتهما لمدة 15 عاماً قبل أن تتحول هذه العلاقة إلى زواج، وأكدت أن داني أب صالح لابنيهما، ولا يحب الشهرة ويطلب دائماً عدم الكشف عن صوره وهويته للجمهور، مشددةً على أنه "قال لي في بداية الزواج انه سيتزوجني ولن يتزوج معي الشهرة والجمهور والإعلام".
وأوضحت ميريام كذلك سبب إخفائها وجه ابنها الأكبر جايدن على العكس من ابنها الأصغر ديف، وقالت إنها فعلت ذلك بعدما كبر ابنها واتضحت ملامحه وأصبح مختلطاً بالمجتمع، لذلك ارادت الحفاظ على خصوصيته وحمايته من المواقف المحرجة وتعقّب البعض له، ولكن ملامح ابنها الأصغر تتشابه مع ملامح جميع الأطفال الذين في مثل سنّه، ولذلك لا تزال تنشر صور وجهه للجمهور إلى الآن.
 

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