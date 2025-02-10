أول تعليق من هدى حسين بعد أنباء عن سحب جنسيتها الكويتية

وفي التفاصيل، فقد شاركت هدى فيديو كليب لها بعنوان "حب الوطن" بمناسبة أعياد الكويت الوطنية، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: " علمهم ان الوطن نعمة من الله واهو الملجأ والأمان.. علمهم ان الوطن اهو قوّتنا وهويتنا وجذورنا الي تربطنا بتاريخنا.. اهو بقعدة الليوان وريحة القحويان وبخيوط ثوب النشل".

وأضافت: " "حب الوطن" عمل مقدم من بنك برقان بمناسبة أعياد الكويت الوطنية 2025 عسى الله يعز الكويت ولا يعز عليها".

علمهم ان الوطن نعمة من الله

واهو الملجأ والأمان.. علمهم ان الوطن اهو قوّتنا وهويتنا وجذورنا الي تربطنا بتاريخنا.. اهو بقعدة الليوان وريحة القحويان وبخيوط ثوب النشل.https://t.co/FlY8lmYlUD



"حب الوطن" عمل مقدم من بنك برقان بمناسبة أعياد الكويت الوطنية 2025 🇰🇼



عسى الله يعز… pic.twitter.com/tSd23PFNVh — هدى حسين (@hudahussain_8) February 10, 2025