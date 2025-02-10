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أول تعليق من هدى حسين بعد أنباء عن سحب جنسيتها الكويتية
أول تعليق من هدى حسين بعد أنباء عن سحب جنسيتها الكويتية
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أول تعليق من هدى حسين بعد أنباء عن سحب جنسيتها الكويتية

فن

2025-02-10 | 13:19
أول تعليق من هدى حسين بعد أنباء عن سحب جنسيتها الكويتية
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Aljadeed
أول تعليق من هدى حسين بعد أنباء عن سحب جنسيتها الكويتية

خرجت الفنانة القديرة هدى حسين ورد بطريقة غير مباشرة على أنباء سحب جنسيتها الكويتية التي تصدرت حيث رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد شاركت هدى فيديو كليب لها بعنوان "حب الوطن" بمناسبة أعياد الكويت الوطنية، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: " علمهم ان الوطن نعمة من الله واهو الملجأ والأمان.. علمهم ان الوطن اهو قوّتنا وهويتنا وجذورنا الي تربطنا بتاريخنا.. اهو بقعدة الليوان وريحة القحويان وبخيوط ثوب النشل".
وأضافت: " "حب الوطن" عمل مقدم من بنك برقان بمناسبة أعياد الكويت الوطنية 2025 عسى الله يعز الكويت ولا يعز عليها".

 

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