سيف نبيل ضيف علي ياسين في حلقة استثنائية وخاصة من "الفصول الأربعة" لمناسبة عيد الحب

استدعت النيابة العامة، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها، بعد ان فجّر تقرير الفحص الفني تفاصيل مثيرة حول اتهامها بتسريب أغنيتها "كل الحاجات" من تأليف الكاتب طارق عبد الستار، دون الرجوع إليه أو الحصول على إذن سابق.

