سيف نبيل ضيف علي ياسين في حلقة استثنائية وخاصة من "الفصول الأربعة" لمناسبة عيد الحب

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
استدعت النيابة العامة، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها، بعد ان فجّر تقرير الفحص الفني تفاصيل مثيرة حول اتهامها بتسريب أغنيتها "كل الحاجات" من تأليف الكاتب طارق عبد الستار، دون الرجوع إليه أو الحصول على إذن سابق.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضها لهجوم حاد من قبل عدد كبير من متابعيها على منصة "اكس"، بسبب فيديو مسرب لها.
قلب حساب موثق يحمل اسم "حافظ الأسد" نجل بشار الأسد، الاثنين، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام السوري وهروبهم إلى موسكو، ثم اختفى حسابه تماماً.