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بكاء اليسا على المسرح خلال حفلها في دبي.. ما السبب؟
بكاء اليسا على المسرح خلال حفلها في دبي.. ما السبب؟
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بكاء اليسا على المسرح خلال حفلها في دبي.. ما السبب؟

فن

2025-02-11 | 08:08
بكاء اليسا على المسرح خلال حفلها في دبي.. ما السبب؟
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Aljadeed
بكاء اليسا على المسرح خلال حفلها في دبي.. ما السبب؟

أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلا غنائيا مميزا وضخما في مسرح اوبرا دبي، التقت من خلاله جمهورها الذي حضر من مختلف المناطق للاستمتاع مع نجمته المفضلة بأجمل الأوقات، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وراحوا يرددون كلماتها عن ظهر قلب.

وانتشر مقطع فيديو آخر لـ اليسا يوثق لحظة بكائها على المسرح، وذلك خلال تأديتها أغنية "يا مرايتي"، حيث تأثرت بشدة ولم تستطع أن تتمالك دموعها التي انهمرت أثناء وقوفها على المسرح، ولكنها تمالكت أعصابها ومسحت دموعها واستكملت غنائها، ليتعاطف معها الجمهور.

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