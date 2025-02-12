قبلة حميمة من غنى غندور لزوجها على الهواء و امل طالب تتدخل وتعلق "جنة الاطفال منازلهم"

وحول الحلقة ، فقد طلت الكوميدية أمل طالب في حلقة جديدة من والله لنكيف" على قناة الجديد، حيث تسيطر أجواء الحب والرومانسية احتفالا بعيد العشاق الذي يصادف بعد أيام قليلة.

وتستضيف أمل في حلقة الليلة النجمة الأردنية نداء شرارة والثنائي غنى غندور وزوجها جو عون، مع اطلالة مميزة لـ بيار شماسيان.

وحول الحلقة ، فقد طلت الكوميدية أمل طالب في حلقة جديدة من والله لنكيف" على قناة الجديد، حيث تسيطر أجواء الحب والرومانسية احتفالا بعيد العشاق الذي يصادف بعد أيام قليلة. وتستضيف أمل في حلقة الليلة النجمة الأردنية نداء شرارة والثنائي غنى غندور وزوجها جو عون، مع اطلالة مميزة لـ بيار شماسيان.



