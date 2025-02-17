الأميرة رجوة الحسين تلفت الأنظار بإطلالتها عصرية
لفتت الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، الأنظار خلال زيارتهما برفقة ابنتهما الأميرة إيمان بنت الحسين لتهنئة الأميرة إيمان بنت عبدالله و زوجها السيد جميل تيرميوتيس بقدوم مولدتهما أمينة، التي ولدت يوم أمس في العقبة.
واختارت الأميرة رجوة اطلالة مريحة بفستان باللون الأسود ونسقت معه جاكيت ذات طابع رياضي باللون البيج من علامة فارلي Varley، يبلغ ثمنها 158 دولار أميركي، كما أكملت إطلالتها بعقد مميز حمل الأحرف الأولى من إسمها وإسم الأمير الحسين.
من جهة أخرى، كان لافتا أيضا الأسلوب العصري للأميرة إيمان بنت الحسين، التي كانت ترتدي بلوزة باللون الأبيض مع جينز أزرق وحذاء ذات أسلوب رياضي من غولدن غوز Golden Goose ويبلغ ثمنه 235.98 دولار أميركي.
يأتي الحذاء باللون الأبيض مع نجمة تزينه بشكل جميل.