الأميرة رجوة الحسين تلفت الأنظار بإطلالتها عصرية

لفتت الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، الأنظار خلال زيارتهما برفقة ابنتهما الأميرة إيمان بنت الحسين لتهنئة الأميرة إيمان بنت عبدالله و زوجها السيد جميل تيرميوتيس بقدوم مولدتهما أمينة، التي ولدت يوم أمس في العقبة.

